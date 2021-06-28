В Совбезе заявили о нескором преодолении экономического кризиса в мире

Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, удастся преодолеть еще не скоро. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе онлайн-консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, передает «Интерфакс».

По его словам, применяемые методы улучшения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые.

«Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития», — сказал Патрушев.

Он отметил, что для международной обстановки сейчас характерны динамизм, значительная степень непредсказуемости, а также тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях.

«Проще говоря, возвращается средневековый принцип — кто сильнее, тот и прав», — сказал секретарь Совбеза.

Патрушев также добавил, что темой предстоящей встречи высоких представителей, курирующих сферу безопасности, станет ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым оценил процесс восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции.