Россиянам рассказали, как получать пенсии и пособия без карты «Мир»

С 1 июля пенсионерам и получателям пособий, в том числе по материнскому капиталу, станут выплачивать деньги только на карту платежной системы «Мир». В Пенсионном фонде страны рассказали, что в дальнейшем получателям потребуется написать заявления, чтобы денежные выплаты переводились на карту «Мир», которую оформят позднее, сообщает газета «Известия».

В ПФР не исключают, что сложности при смене способа начисления произойдут у молодого поколения,

В ПФР ранее сообщили, что перевод соцвыплат и пенсий на карту «Мир» откладывался полтора года. Изначально, льготников попросили получить карты до октября прошлого года, а затем этот срок был перенесен на 1 января, а потом на 1 июля.

Ожидалось, что пенсионеры, у которых заканчивается срок действия карты другой платежной системы, автоматически перейдут на «Мир». Из-за этого, как допускает эксперт, проблемы могут возникнуть у лиц, получающих не пенсию, а пособия и социальные выплаты.

Соотечественники, не успевшие оформить «Мир» до 1 июля, могут в личном кабинете на сайте государственных услуг поменять способ получения выплат, указав не банковскую карту, а номер счета.

В Пенсионном фонде предупредили, что пенсии и пособия россиян, получающих выплаты на карты международных платежных систем, с 1 июля будут автоматически возращены банком.

Ранее юрист раскрыл подробности выплат в 55 тыс. руб. по уходу за ребенком. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми.