Путин поручил продлить действие льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия льготной ипотеки.

«Обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Процентная ставка на покупку жилья на первичном рынке не должна превышать 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер займа не должен быть выше 3 млн руб.

Кроме того, Путин поручил обеспечить до 1 июля расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. Так, до 31 декабря 2023 года семьи, в которых родились дети после 1 января 2018 года, смогут взять ипотеку по ставке 6% годовых на весь срок кредита либо рефинансировать ранее выданный кредит на жилье в размере до 6 млн руб. В Москве, Петербурге, а также в Подмосковье и Ленобласти — до 12 млн руб.

Ранее сообщалось, что Счетная палата предложила ограничить участие в программе льготной ипотеки.