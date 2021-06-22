«Турецкий поток» приостановил работу

По трубопроводу «Турецкий поток» с 22 июня временно не будет проходить газ в связи с проведением планового технического обслуживания газопровода. Об этом сообщается на сайте ТП.

Отмечается, что техобслуживание трубопровода будет проводиться до 29 июня.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

Средняя загрузка «Турецкого потока» в первом квартале текущего года достигла 73%, но в течение года она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы.

В январе в Сербии стартовал пуск российского газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны.