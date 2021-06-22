Почти два миллиона пенсионеров не забрали накопительную пенсию

Около двух млн российских пенсионеров не обращались за накопительной частью своей пенсии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

Согласно информации актуариев фондов (специалисты по страховой математике — прим. ред.) за 2020 год не обратились за выплатой накопительной пенсии почти 2,1 млн граждан пенсионного возраста. Но в связи с особенностями расчета накопительной пенсии реальное число таких людей меньше на 200–400 тыс. человек, и оценивается оно в 1,7–1,9 млн.

Отмечается, что в 2019 году за накопительной пенсией не обращались 1,6 млн человек.

На сегодняшний день на счетах большинства граждан, не забравших свои накопительные пенсии, находятся незначительные суммы: у НПФ «Будущее» средний размер пенсионного счета таких клиентов составляет 7–10 тыс. рублей, у других крупных фондов — 5,5–10,4 тыс. рублей.

Представители НПФ Сбербанка и ВТБ подчеркнули, что многие граждане не знают, что основания для получения накопительной части пенсии наступают раньше, чем по страховой. В том случае, если срок выхода на страховую пенсию по старости с 2019 года постепенно рос, то возраст получения пенсионных накоплений не изменился, 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. В 2021 году возраст выхода на пенсию составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 год — для мужчин.

Кроме того, другой проблемой представители фондов назвали недостаточное информирование граждан со стороны пенсионных фондов, базы данных которых частично успели устареть, из-за чего найти тех, кому причитаются выплаты, НПФ не могут.

Также существует проблема обмена информации между Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными фондами: закон не позволяет перевести в ПФР средства со счетов «потерявшихся» клиентов НПФ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году число обращений россиян за назначением накопительной пенсии из НПФ снизилось по сравнению с ожидаемым в два раза.