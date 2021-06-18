Ресторатор назвал условие для нормальной работы «свободных от COVID» ресторанов

Для успеха эксперимента по созданию «свободных от COVID-19» московских ресторанов необходимо, чтобы работающие в них сотрудники имели антитела к коронавирусу. Такое мнение высказал телеканалу «360» президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров.

«Завтра ничего не начинается. Этот процесс только обсуждают. Для того чтобы это заработало, нужно, чтобы все сотрудники имели антитела, независимо, с помощью вакцины он их получил или переболев COVID-19. Пока вопрос стоит только об эксперименте», — сказал он.

Как рассказал телеканалу ресторатор Роман Рожниковский, один из авторов инициативы, в полной мере эксперимент смогут запустить только к 1 июля, когда сотрудники ресторанов будут вакцинированы.

Ранее сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук пояснил «Газете.Ru», что в рамках эксперимента вход в рестораны будет проходить по QR-кодам, которые прошедшие вакцинацию смогут получить на портале mos.ru.

Мэр столицы поддержал инициативу бизнеса и объявил, что «бесковидные» рестораны смогут начать работать в Москве с 19 июня. По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.