Названы обогатившиеся в пандемию отрасли

Эксперты перечислили отрасли, которые обогатились в период пандемии коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает издание со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), лидерами рейтинга стали выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники, а также лесоводство. В данных отраслях увеличение объемов продаж положительно повлияло на способности компаний наращивать свои оборотные активы, но спрос рос так стремительно, что не всегда соответствовал возможностям оптовых покупателей немедленно расплатиться «живыми деньгами».

По оценкам ЦМАКП, к наиболее удачным отраслям, которые сильно «обогатились», также относятся производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, растениеводство и животноводство, добыча руды, текстиль и одежда, обработка древесины.

Как отметил руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников, «рост цен дал импульс сырьевым рынкам», они в настоящее время находятся на подъеме, «например химия, лес и металлы». «Однако у отраслей-потребителей их продукции сложности ввиду того же роста цен», — сказал эксперт.

В начале июня рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщило, что фармацевтическая промышленность возглавила рейтинг по доходам в период пандемии.