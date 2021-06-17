Бизнес сообщил об эксперименте по «свободным от COVID зонам» в ресторанах Москвы

В качестве эксперимента в московских ресторанах и фудкортах будут созданы «свободные от COVID-19 зоны», доступ в которые будет предоставляться по паспортам и QR-кодам с информацией о прививке. Об этом заявил Forbes президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров после совещания представителей бизнеса с мэрией Москвы.

Он пояснил, что посетители в этих зонах могут не соблюдать ограничительные меры, однако персонал будет работать в масках и перчатках. Получить доступ к таким зонам можно будет по QR-коду, который привяжут к единой базе вакцинированных.

Как рассказал изданию президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в эксперименте примут участие порядка 10 ресторанов.

По словам президента профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ» Дмитрия Левицкого, первый этап создания «свободных от COVID-19 зон» должен начаться на следующей неделе. Заведения, обеспечившие контроль привитых на входе, смогут работать после 23:00.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.