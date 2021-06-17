В Армении рассказали, когда откажутся от использования слова «коньяк» для своей продукции

Армянские производители в рамках Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом с 2043 года перестанут использовать слово «коньяк» при экспорте своей продукции. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано в 2017 году в контексте защиты географических наименований ЕС.

«До 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать», — сказал Григорян.

Требование об отказе от названия «коньяк», указанное в документе, связано с тем, что термин является защищенным географическим наименованием, использовать которое можно только для продукции, произведенной в департаменте Шаранта во Франции, где находится город, именем которого и стали называть напиток. В соответствии с соглашением, Европейский союз выделит Армении финансовую помощь в размере €3 млн.

Как уточнил Мгер Григорян, с 2032 года использование названия «коньяк» будет запрещено на территории самой Армении.

Ранее сообщалось, что Армения откажется от наименования «коньяк» за €3 млн.