Счетная палата предлагает ограничить участие в программе льготной ипотеки

Введение программы льготной ипотеки привело к повышению спроса на недвижимость, что спровоцировало рост цен за квадратный метр, сообщает Счетная палата России по итогам анализа программы.

Так, цены на жилье на первичном рынке в 2020 году выросли на 12% по сравнению с предшествующим годом. На фоне этого ведомство предлагает скорректировать условия участия в программе.

В частности, предлагается ориентировать программу на граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, или разрешить россиянам участвовать в программе однократно.

Кроме того, Счетная палата выступает с инициативой изменить условия семейной ипотеки. Так, ведомство предлагает властям рассмотреть распространение снижения ипотечной ставки для семей, родивших третьего и последующих детей, на уже действующие ипотечные

кредиты в рамках программы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки еще на один год до 1 июля 2022 года. При этом глава государства отметил, что ставку придется немного поднять — она составит 7%, предельная сумма кредита будет 3 миллиона рублей для всех регионов.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем была продлена до 1 июля 2021 года.