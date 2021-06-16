Байден признал, что процветание экономики России отвечает интересам США

Президент США Джо Байден заявил, что процветание российской экономики отвечает интересам Вашингтона. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».

По словам американского главы государства, США готовы вести дела с Россией, пока Кремль не нарушает нормы международного права.

«В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане», — сказал Байден.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня.

Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.