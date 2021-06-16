Титов: объемы жилищного строительства в РФ могут сократиться вдвое

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что к 2024 году объемы жилищного строительства в России могут сократиться, как минимум, в два раза. Соответствующие расчеты содержатся в материалах доклада (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), который готовит Титов. Ежегодный доклад будет представлен президенту Владимиру Путину.

«Как застройщики, так и производители стройматериалов развиваются только около крупнейших агломераций. Это 15 городов с численностью населения 1 млн человек и более. Строительный бизнес, работающий на остальной территории страны, не развивается», — утверждает Титов.

Замедление строительства ставит под удар сроки реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ключевая проблема, которую обозначил в своем докладе омбудсмен, — механизм финансирования строительства. Как правило стройка идет с привлечением кредитных средств. При этом в действующих нормативных документах Центробанка содержатся повышенные требования к застройщикам и проектам строительства, что приводит либо к невозможности привлечь проектное финансирование, либо к существенному удорожанию стоимости кредита.

Из-за недостаточности собственных средств максимальный объем ввода жилой недвижимости в формате многоквартирных домов будет ограничен 30 млн. кв. м в год при минимальном плане в 80 млн кв. м, подсчитали в аппарате бизнес-омбудсмена.