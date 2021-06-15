Эксперт предложил доплачивать россиянам за рост цен на еду

Независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду. Об этом сообщает «Российская газета».

«На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 руб. на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 млрд руб. плюс расходы на администрирование», — сказал он.

По словам эксперта, данная мера помогла бы поддержать спрос, а также дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса.

Ранее помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как замедлить рост цен на продукты в стране.

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отметил, что «можно подумать» о введении продовольственных сертификатов в стране. До этого, в декабре 2020 года, стало известно, что группа депутатов и сенаторов готовят законопроект о продуктовых сертификатах для россиян с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться такой мерой социальной поддержки, нужно будет подать соответствующее заявление.