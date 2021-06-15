ФСИН: категоричной цели заменить трудовых мигрантов на осужденных нет
Замена труда мигрантов не является основной целью перевода заключенных на работу на предприятия, сообщила глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова в беседе с ТАСС.
«Наша основная цель — создание необходимых условий для осужденных на принудительные работы», – рассказала Коробкова.
По ее словам, ФСИН стремится к обеспечению прав осужденных россиян и ставит задачу создать необходимое количество мест на таких работах, чтобы заключенные были трудоустроены и имели место для проживания.
«Цель не ставилась категорично чтобы заменить мигрантов осужденными и не использовался труд мигрантов», – подчеркнула глава управления.
20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек.
Его идею поддержал глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко. По планам Минюста, к 2030 году на исправительных работах будут задействованы все российские заключенные.
Кроме того, данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что большинство граждан России поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, в которых обычно трудятся мигранты.