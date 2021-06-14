«Макдоналдс» в центре Москвы могут закрыть на 90 дней за нарушение ограничений по COVID-19

Одному из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в центре Москвы грозит приостановление работы на срок 90 дней или штраф до 1 млн руб. за нарушения мер профилактики распространения коронавируса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

«В ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: ул. Мясницкая, д. 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений», — рассказал главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

По его словам, за выявленные нарушения ресторану может грозить штраф до 300 тыс. рублей. Если же будет установлено нанесения вреда здоровью человека, штраф возрастет до 1 млн рублей, или заведение будет закрыто на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-противоэпидемических норм в более чем трети проверенных ресторанов «Макдоналдс» в Москве.