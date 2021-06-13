В Раде заявили о серьезном ударе по Украине из-за «Северного потока — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьезным ударом по Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, запуск проекта коснется каждого украинца, так как это будет очень серьезным ударом по экономике страны.

Шуфрич добавил, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен.

«Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока — 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», — заключил депутат.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «худший сценарий» развития событий при отказе России от транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.