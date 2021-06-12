Россияне стали меньше пользоваться наличными с начала пандемии

Россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Так, 18% респондентов признались, что готовы отказаться от купюр в пользу карт. Эти показатели на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

При этом 65% россиян отметили, что не готовы лишиться наличных денег, 17% опрошенных затруднились с ответом.

В 2020 году 78% граждан выступили против отказа от купюр, 10% — затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из более чем 300 населенных пунктов во всех регионах России.

Ранее зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что со временем на смену наличным деньгам придет цифровой рубль, однако переходный период займет длительное время, в том числе из-за ментальных преград.