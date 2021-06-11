Путин подписал закон о штрафах за сокрытие переводов через иностранные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за несоблюдение порядка представления налоговым органам сведений о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о переводах денег без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными платежными системами.

Обязанность направлять отчеты о таких переводах в определенные законом сроки возникает, если за отчетный год на иностранный электронный кошелек зачислено свыше 600 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 октября.

При нарушении сроков будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от числа дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% зачисленных средств.

Ранее Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными.