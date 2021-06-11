Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до абсолютного минимума

Уровень пессимизма российского крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, что стало абсолютным минимумом за все время наблюдений с начала 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Deloitte.

Отмечается, что среди 76 опрошенных финансовых директоров оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний 56%.

«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен»,— говорится в исследовании.

В первой половине текущего года 82% участников опроса ожидают роста доходов. Во второй половине 2020 года такие ожидания были только у 40% респондентов.

65% компаний уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или превысили его, 49% опрошенных ожидают роста операционной прибыли.

Около 50% респондентов сообщили, что планируют увеличить штат. 72% опрошенных назвали цифровизацию приоритетной стратегией бизнеса.

Ключевыми факторы риска на 2021 год большинство участников исследования считают колебания курсов валют и геополитический риск (53%).

«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России. Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности», — констатировала партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова.

Ранее российский бизнесмен, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России настали хорошие времена, так как сейчас есть стабильность и достаточно предсказуемые условия.

Опрос Deloitte проводился преимущественно среди компаний крупного бизнеса (87% респондентов представляют компании с выручкой более 2 млрд руб.), но также было опрошено около десяти компаний среднего бизнеса.