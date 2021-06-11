Бундестаг отклонил резолюцию по отказу от «Северного потока — 2»

Депутаты Бундестага большинством голосов отклонили резолюцию партии «Зеленых», которые требовали отказаться от реализации газопровода «Северный поток — 2» и пересмотреть курс в отношении России. Результате опубликованы на сайте федерального собрания ФРГ.

«Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии», — сообщили в Бундестаге.

За принятие резолюции проголосовали только сами «Зеленые». По данным, представленным на сайте, свободные демократы воздержались от голосования.

Вынесенный на голосование документ призывал правительство Германии признать строительство газопровода «Северный поток — 2» вредным для климата страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».