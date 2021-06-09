Путин объяснил, почему США отказались от санкций против «Северного потока 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что США отказались от санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», потому что ограничения потеряли свой смысл из-за фактического завершения проекта. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, все предшествующие действия США противоречили интересам Европы, в частности Германии. Вашингтон вел себя таким образом, потому что ему было это выгодно.

«Но здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили — первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от таких санкций. Но идут так, таким темпом и туда, куда считают нужным, по сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», — сказал Путин.

До этого глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» — это реальность.

Ранее сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.