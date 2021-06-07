Чартерные рейсы в Египет могут возобновить до июля

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта могут возобновить до июля. В организации допустили, что в эти же сроки правительство откроет для россиян полеты и в Турцию, пишут «Известия».

Как сообщили в газете, власти пока не приняли решение по этим двум направлениям.

По информации источников в крупной российской авиакомпании, четыре российских авиаперевозчика смогут осуществлять полеты на египетские курорты, если авиасообщение в эту страну будет восстановлено. У них уже имеются допуски на выполнение рейсов по девяти маршрутам: из Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду.

Как рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, он ожидает открытия авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом «в ближайшие дни».

«Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом — чартерное. С Каиром такая же история, поскольку «Аэрофлот» туда уже летает. Это говорит о реальных перспективах восстановления авиасообщения с курортами Египта. Случиться это может до июля», — заявил в беседе с изданием вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По словам губернатора провинции Красного моря Амры Ханафи, Хургада уже закончила подготовку к приему российских туристов.

Ранее оперштаб России решил с 10 июня увеличить число авиарейсов в Каир — до семи в неделю.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.