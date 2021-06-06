Украину предупредили о риске возврата в Средневековье

В случае еще одного кризиса Украина вернется в Средневековье, считает политолог Руслан Бортник. Об этом он заявил в эфире канала «Первый казацкий».

Эксперт пояснил, что Украина полностью зависит от импорта. Так, по его словам, каждая единица украинской продукции на 20-70% состоит из иностранных составляющих, на украинских полях работает только иностранная техника.

«Если возникнет какой-либо кризис и мы потеряем доступ к этим технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье», — предупредил политолог.

По мнению Бортника, в настоящее время Украина работает на развитие западных стран и нищает, тогда как во времена СССР в стране всячески поддерживали важное для продовольственной независимости машиностроение.

Ранее глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником».