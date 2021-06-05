Путин допустил более свободные поездки за рубеж с сентября

Россияне смогут более свободно выезжать за рубеж с сентября текущего года, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – рассказал глава государства.

Он также выразил надежду на то, что европейские регуляторы признают прививки, сделанные российскими вакцинами от коронавируса нового типа.

Ранее российский посол в Австрии раскритиковал недопуск в Евросоюз привитых «Спутником V» россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».