Глава OMV удивился быстрой достройке первой нитки «Северного потока – 2»

Глава австрийского партнера «Газпрома» компании OMV AG Райнер Зеле счел сюрпризом быстрое завершение укладки первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал изданию РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки «Северного потока-2» было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже <...> Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда «Северного потока-2» так профессионально реализует проект», – заявил Зеле.

Он напомнил, что скорость прокладки труб значительно зависит от погодных условий.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока – 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что вторая нитка газопровода будет закончена в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.