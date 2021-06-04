В словах Путина о Сбербанке увидели веру иностранцев в экономику РФ

Приватизация Сбербанка, в результате которой значительная часть его акций стала принадлежать иностранцам, говорит о вере иностранного бизнеса в экономику РФ, пишет «Регнум», приводя в пример слова президента Владимира Путина на ПМЭФ-2021.

Российский лидер напомнил, что в Сбербанке иностранных акционеров уже больше 40%.

Сам же процесс приватизации крупнейшего банка страны, по словам главы государства, которые приводит агентство, — пример сбалансированной политики властей, сочетающей в себе как привлечение инвесторов из-за рубежа, так учет национальных интересов.

Путин напомнил, что сохраняя за собой большую долю активов Сбербанка, государство оставляет за собой контроль над лучшими отечественными компаниями и, соответственно, российской экономикой.

«Если говорить [в целом] о процессах приватизации в России, они тоже у нас продолжаются», — цитирует президента «Российская газета».

Логика же в них, по утверждению главы государства, такая: «Мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка: что можно продать, за сколько можно продать и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся».

А в интервью «Ленте.ру» глава инвестплатформы Mubadala Investment Company в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи подчеркнул, что компания считает Россию очень привлекательной страной для инвестиций. «Тут много качественных активов, которые управляются профессиональным менеджментом, — заявил он. — Сбербанк важный партнер для нас, и мы рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества».