Путин заявил о 4% роста ВВП России к концу года

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что по итогам 2020 года российская экономика сократилась меньше мировой, а к концу 2021 года ожидается уверенный рост.

«В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%», — заявил Путин.

Заявление было сделано на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V».

По мнению Путина, такой рост ВВП страны стал возможен благодаря упорному труду рабочих в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, здравоохранении и науке. Еще одним условием роста ВВП Путин назвал заложенный ранее «фундамент».

Ранее Путин назвал спад в мировой экономике самым большим после Второй мировой войны. При этом, он добавил, что восстановление в мировой экономике происходит неравномерно, что чревато ростом разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.