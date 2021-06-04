Курц рассказал, что австрийские компании довольны работой в России

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что австрийские компании довольны бизнесом в России, а также благодарны российской стороне за сотрудничество в сфере экономики.

По его словам, экономические отношения между двумя государствами десятилетиями остаются на хорошем уровне, а также постоянно развиваются.

«Из-за пандемии последовал спад, с этим ничего невозможно поделать. Но я убежден, что мы сможем вернуться к докризисному уровню», — добавил канцлер Австрии.

Кроме того, Курц напомнил, что экономический спад в России во время пандемии был меньше, чем во многих других частях мира.

Ранее австрийский канцлер выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.