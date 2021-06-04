Путин назвал спад в мировой экономике самым большим после Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что спад в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса стал самым большим после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, в 2021 году ожидается необычайно большой рост валового внутреннего продукта (ВВП).

«Несмотря на трудности в мировой экономике, она возвращается к нормальной жизни», — сказал российский лидер.

При этом он добавил, что восстановление в мировой экономике происходит неравномерно, что чревато ростом разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.

Глава России выразил мнение, что неравномерное восстановление экономики в мире приводит к появлению серьезных политических рисков для развития стран и безопасности.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Накануне глава государства заявил, что экономика страны выходит из сложной ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что благодаря предпринимателям России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении 2020 года.