«Аэрофлот» ждет возобновления рейсов в Египет в ближайшие дни

«Аэрофлот» ожидает в ближайшие дни открытия авиасообщения с Египтом. Об этом в кулуарах ПМЭФ в интервью телеканалу »Россия-24» заявил глава компании Михаил Полубояринов.

«Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», — сказал глава «Аэрофлота» в ответ на вопрос о потерях компании из-за запрета на авиасообщение с Египтом и Турцией.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В апреле текущего года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси обсудили возможность возобновления авиасообщения. Решение о дате открытия рейсов на египетские курорты оперативный штаб по борьбе с COVID-19 планировал принять во второй половине мая.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее в МИД РФ выразили надежду на скорое восстановление чартерных рейсов в Египет.