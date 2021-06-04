Россиянам посоветовали, что делать с долларами после решения ФНБ

Россиянам не следует продавать доллары, валютная стратегия населения не зависит от решения Фонда национального благосостояния свести долю долларов к нулю. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили эксперты.

Так, инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин посоветовал не менее 30-40% дохода хранить в валюте. Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников, в свою очередь, выразил убеждение, что рубль не является стабильной валютой из-за высоких инфляционных ожиданий, что увеличивает спрос на жилье и машины.

«Новость о сокращении долларовой части в ФНБ, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок», — сказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко.

Он напомнил, что средства ФНБ входят в золотовалютные резервы, которыми управляет Центробанк. Если регулятор будет менять структуру золотовалютных резервов, то ему будет достаточно обменять доллары на другую валюту.

«Наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает. Я полагаю, что и в подсанкционных частных и государственных банках надежность вложений тоже не вызывает сомнений», — отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Глава Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото.