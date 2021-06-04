Россиян предупредили о возможной потере детских выплат

Изменились схемы, по которым проводятся детские выплаты, из-за чего некоторые семьи могут больше не попадать в число тех, которым положена финансовая поддержка. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Например, изменилась программа выплат на детей от трех до семи лет, положенная малообеспеченным семьям. Если раньше ее получали семьи, где среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе, то теперь при подсчетах будет учитываться имущество, то есть наличие дома, квартиры, участка, машин и банковских вкладов. Кроме того, начало работать правило «нулевого дохода».

«Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — объяснил Денисов.

По мнению эксперта, такие нововведения нужны для того, чтобы финансовую поддержку получали действительно нуждающиеся семьи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министрам обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от 6 до 18 лет. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей, она должна быть проведена в августе этого года.