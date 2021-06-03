Замглавы МИД России рассказал о вероятных последствиях при отключении от SWIFT

В случае отключения России от SWIFT, которым угрожают некоторые западные политики, это грозит материальными убытками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы министерства иностранных дел России Александра Панкина.

По его словам, в связи с отключением могут быть имиджевые потери.

«В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена», — уточнил Панкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он также считает, что данный резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT.

Панкин пояснил, что система SWIFT не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Ранее в Госдуме заявили, что SWIFT «выстрелит себе в ногу» в случае отключения России от системы. Такое мнение выразил глава комитета парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.