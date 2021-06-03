В Кремле оценили предложение совладельца АФК «Система» изменить «правила игры» для бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова изменить «правила игры» для бизнеса в стране, чтобы регулировать цены на продукты.

По его словам, правительство ведет постоянный диалог с бизнесом, и, как правило, подавляющее большинство решений принимаются в диалоге с миром предпринимательства. Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, какие правила игры предложил бы Кремль.

Пресс-секретарь напомнил, что бизнес зарабатывает деньги, но при этом несет и социальную нагрузку, которая является обязательным фактором.

«Правительство собирает налоги, и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по развитию экономическому и социальному, выполняет специальные обязательства перед населением. Вот эта цепочка и есть основные правила игры, и все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства», — сказал представитель Кремля.

Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, комментируя причины роста цен на социально значимые продукты, призвал правительство России изменить «правила игры» для бизнеса.

Позже председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не ожидает скачка в стоимости продовольствия в России после завершения действия соглашений о сдерживании цен на отдельные продукты.

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов также прокомментировали в ходе Петербургского международного экономического форума ситуация с ценами на продукты в стране.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.