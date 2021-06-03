Минфин прокомментировал рост цен на продукты в России

Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России не действует административное регулирование цен, передает ТАСС.

«Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем», — сказал министр.

По его словам, в данном случае не стоит «чересчур перегревать ситуацию».

«Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов», — подчеркнул Силуанов.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.

Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, комментируя причины роста цен на социально значимые продукты, призвал правительство России изменить «правила игры» для бизнеса.

До этого глава Минпромторга Россиии Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары относительно стабильной и призвал не заигрываться с регулированием их стоимости.