Власти Москвы заявили о серьезной нехватке трудовых мигрантов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов заявил о нехватке трудовых мигрантов в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В строительной отрасли проблема с трудовыми ресурсами нарастает. В обычном режиме у нас в городе работает порядка миллиона трудовых мигрантов, а на сегодня их порядка 700 тысяч, то есть примерно 300 тысяч человек в экономике не хватает», — рассказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ефимов уточнил, что часть приезжих работает на стройке, часть — в сфере ЖКХ, а остальные в других отраслях.

По его словам, в настоящее время ежедневно регистрируются около 600-700 человек, приезжающих для работы в Москве, однако этого пока недостаточно, чтобы вернуться к докризисному уровню.

Ранее президент России Владимир Путин отметил нехватку рабочих рук в целых отраслях экономики России.