Путин поддержал идею продумать использование маткапитала на ремонт

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства согласился с идеей продумать возможность использования материнского капитала на ремонт, сообщает ТАСС.

«Можно подумать», — прокомментировал он соответствующий запрос в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

По словам российского президента, все существующие ограничения, связанные с материнским капиталом, продиктованы необходимостью ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами.

«Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — заявил Путин.

Материнский капитал подразумевает господдержку семей, у которых в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года родился или был усыновлен второй ребенок или начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно родился или был усыновлен первый ребенок.

В настоящее время размер материнского капитала увеличен и составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. на второго. Помимо улучшения жилищных условий, средства маткапитала можно потратить на образование ребенка, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов, а также на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.

27 мая Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить тратить материнский капитал на подключение домов к коммунальным сетям.