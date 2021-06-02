Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России

Минфин Белоруссии сообщил, что получил средства второго транша российского кредита.

«В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита… 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита на $1 млрд в эквиваленте было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита Минфин Белоруссии получил 30 декабря.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи договорились о втором транше госкредита в $500 млн для республики.