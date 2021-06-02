Путин заявил, что нужно «вкладывать копеечку» для развития туризма на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток нуждается в «копеечке» для развития туризма в регионе. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства, он прокомментировал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах кабмина по развитию туризма на Камчатке, передает ТАСС.

«Копеечку надо вкладывать в инфраструктуру постепенно, аккуратненько. По плану работать и все», — сказал российский лидер.

Президент призвал Чернышенко продолжать уделять внимание данному вопросу и воплотить в жизнь намеченные планы.

26 мая премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более миллиарда рублей на разработку туризма в регионах.

На первом этапе будут профинансированы Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо.

До этого председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко отправиться на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.