Минск намерен обратиться в ИКАО для оценки действий стран, закрывших для Белоруссии небо

Белоруссия планирует обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО, аббр. с англ. - прим.) в связи с запретом ряда стран на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что принятое Киевом в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими самолетами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между правительствами двух стран о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов относительно допуска на территорию лайнеров.

В министерстве отметили, что ведение санкций было осуществлено без предварительных переговоров с Минском, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении белорусского государства.

С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым <...> в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году <...> возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

В связи с вышеизложенным, авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов, указали в белорусском ведомстве.

Кроме того, Белоруссия планирует обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков.

28 мая кабинет министров Украины одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство украинского государства.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.