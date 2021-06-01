Мень уходит в отставку с должности аудитора Счетной палаты

Михаил Мень подал в отставку с должности аудитора Счетной палаты РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в Совете Федерации Артура Муравьева.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке», — зачитал Муравьев представление президента России Владимира Путина на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Уточняется, что комитет поддержал решение Меня. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.

На должность первого аудитора Счетной палаты профильный комитет предложил назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

«Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на Совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры», — сказал на заседании первый зампред комитета Сергей Иванов.

Члены комитета поддержали кандидатуру Труновой единогласно.

В ноябре 2020 года Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб. Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в феврале эта мера была продлена до 30 марта.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением». В мае 2021 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.