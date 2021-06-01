Состояние российских миллиардеров выросло на $36 млрд

С начала 2021 года состояние российских миллиардеров увеличилось на $35,762 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самой большой рост состояния наблюдался у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на $5,73 млрд. Он находится на четвертой строчке в рейтинге российских миллиардеров и владеет $28,8 млрд. Также на $5,43 млрд выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, до $29,3 млрд. Он занимает второе место.

Самым богатым россиянином по-прежнему является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — ему принадлежат $33,8 млрд. На третьем месте расположился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($29,2 млрд).

Ранее сообщалось, что Россия занимает первое место в мире по соотношению состояния долларовых миллиардеров к ВВП страны. По подсчетам, в России совокупное состояние российских миллиардеров составляет около 35% ВВП, при этом за последний год оно выросло примерно на 10 процентных пунктов.