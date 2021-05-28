В Белоруссии объяснили введение лицензирования украинских товаров

Первый замглавы министерства иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов заявил, что постановление республики о введении индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины стало следствием принятых данным государством экономических решений. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Белоруссии.

Ранее замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в Белоруссии ввели на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования для ряда украинских товаров.

«В постановлении, в самой преамбуле сразу четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. Оно вызвано тем, что, как мы расцениваем, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в законе о зоне свободной торговли СНГ», — говорится в сообщении.

По мнению Гурьянова, зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров, и никак данным договором не предусмотрено введение тарифных ограничений в отношении продукции друг друга.

Кроме того, он отметил, что Киев еще в декабре 2020 года принял решение, которое насторожило белорусскую сторону. Под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Минска украинской стороной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. После чего в мае 2021 года ввели еще одну пошлину в отношении белорусской колесной техники.

По его словам, Минск это озадачило, однако это стало еще одним шагом, который белорусская сторона считает неправильным с точки зрения зоны свободной торговли.

Отношения двух стран обострились после того, как кабинет министров Украины на заседании 28 мая одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство украинского государства.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.