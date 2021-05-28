Минтруд назвал сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками начнется в середине июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

Заместитель главы Минтруда Ольга Баталина уточнила, что подать заявление на получение пособия можно будет до 1 ноября. Родителям детей школьного возраста выплатят 10 тыс. руб., отметила она.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, ранее озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Согласно одному из пунктов перечня, о выплате на каждого школьника 10 тыс. руб. власти должны отчитаться до 17 августа.

Всего в данном списке 58 пунктов. Они касаются таких направлений, как помощь беременным женщинам и семьям с детьми, модернизация здравоохранения и других сфер.

Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Выплатить семьям по 10 тыс. руб. на школьника глава государства поручил в апреле. Особый порядок выплат должен быть предусмотрен для школьников с инвалидностью.