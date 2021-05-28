Российский франчайзи Spar объявил о создании сети дискаунтеров

«Спар Миддл Волга», развивающая по франшизе супермаркеты голландской сети Spar, собирается открыть собственную сеть дискаунтеров под брендом Smart. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, компания начала поиск помещений под первые два магазина новой сети в Москве и Подмосковье на 700 и 1 тысячу квадратных метров. Уточняется, что затраты на открытие пилотных магазинов оцениваются примерно в 50 млн рублей.

В России «Спар Миддл Волга» управляет почти 200 из 350 магазинов Spar. Компания контролируется нижегородскими бизнесменами Альбертом Гусевым и Юрием Маркиным. Бренд Smart принадлежит нидерландской SPAR Russia B.V.

Дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов в российской рознице. В этом сегменте свои магазины запустили компании: X5 Retail Group — развивает сеть «Чижик», «Магнит» – «Моя цена», «Лента» – «365+».

Ранее сообщалось, что компания X5 Retail Group, которой принадлежат розничные сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», начала тестировать в России формат магазинов «жесткий дискаунтер».