Рестораторы оценили идею Собянина о «свободных от COVID-19» зонах

Московские рестораторы неоднозначно оценили предложение мэра столицы Сергея Собянина о создании специальных зон для привитых от коронавируса посетителей. Об этом сообщает РБК.

Так, основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров счел такую идею необоснованной.

«В этом нет никакой необходимости», – выразил свое мнение ресторатор.

По его словам, городским властям лучше уделить внимание актуальности ряда противоэпидемических мер. В частности, он назвал «самым большим злом» штрафы за отсутствие перчаток.

При этом некоторые его коллеги выразили готовность обустроить зоны, «свободные от COVID-19». Основатель ресторана White Rabbit Борис Зарьков заявил, что согласен реализовать идею мэра, так как главное – обеспечить работу ресторанов и не допустить их закрытия.

Как считают сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев, важно продумать реализацию идеи Собянина.

«Не у всех есть отдельные залы, отдельные туалеты — отсечь зоны, чтобы люди не пересекались, будет сложно», – рассказал Васильчук.

Зайцев в свою очередь задался вопросом, как рассаживать гостей из одной компании, если не все из них привиты от коронавируса.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса» для привившихся от COVID-19 клиентов.