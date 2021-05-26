Компания Amazon купит киностудию MGM за $8,45 млрд

Американская компания Amazon договорилась о покупке киностудии Metro Goldwyn Mayer. Сумма сделки составила $8,45 млрд, сообщается на официальном сайте Amazon.

В результате киностудия войдет в состав компании предпринимателя Джеффа Безоса. При этом Amazon не планирует менять концепцию MGM и будет поддерживать работу по производству фильмов. Таким образом будут дополнены усилия компании по созданию передач в телевизионном формате.

Кроме того, у Amazon появится право на публикацию на своей платформе Prime Video фильмов производства MGM и телешоу.

Вице-президент Amazon Майк Хопкинс уточнил, что организация намерена «развить и переосмыслить вместе с талантливой командой MGM» данную фильмотеку. Туда также входит известная кинофраншиза об «агенте 007 Джеймсе Бонде».

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