Путин подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию новых мер по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

С 1 июля текущего года неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет ежемесячно будут получать выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (5,6 тыс. руб. в среднем по стране). С этого же периода ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума полагается женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом беременные женщины, вставшие на учет до 1 июля, могут получить пособия в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.

Соответствующие социальные поправки «Единой России» были приняты по итогам послания президента России Федеральному Собранию.

Ранее Министерство труда России опубликовало правила получения новых выплат для малообеспеченных семей.