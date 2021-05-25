В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сравнил Международный валютный фонд (МВФ) с черепахой, сообщает РИА «Новости».

«Например, мы получили сомнительную рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ — это черепаха, которая пока выработает свою рекомендацию, проходит много времени. Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Слава богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям», — сказал Швецов, выступая в Госдуме.

Он добавил, что ЦБ, наоборот, повысил ставку, обеспечивая ценовую стабильность.

В ноябре 2020 года МВФ рекомендовал российскому регулятору продолжить смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию вблизи цели в 4%. После этого в феврале Банку России было предложено снизить ставку еще на 0,5 п.п. с тогдашних 4,25%. Весной этого года ЦБ поднял ключевую ставку до 5% годовых.