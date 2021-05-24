Бернар Арно стал богатейшим человеком по версии Forbes

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал лидером списка миллиардеров Forbes Real-Time. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

По данным Forbes, состояние Арно составило $186,3 миллиарда, увеличившись за сутки на $710 млн. Безос же опустился на вторую строчку с состоянием в $186 млрд.

При этом по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI) Арно пока находится на втором месте. С начала года его состояние выросло на $47,9 млрд.

Третье место в списке занимает глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, его состояние насчитывает $147,3 млрд.

Четвертое место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $125,5 млрд, на пятом создатель Facebook Марк Цукерберг с $114,7 млрд.